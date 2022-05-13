Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı

13.05.2022 18:55

Son dakika habere göre Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı Ölen işçilerin kimlikleri belirlendi Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki tarımsal gübre üretim yapan fabrikada meydana gelen kimyasal gaz sızıntısında 2 işçi öldü, 3'ü ağır 13 işçi yaralandı.

Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı

Ölen işçilerin kimlikleri belirlendi

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki tarımsal gübre üretim yapan fabrikada meydana gelen kimyasal gaz sızıntısında 2 işçi öldü, 3'ü ağır 13 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sırasında Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki kimyasal gübre üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Kimyasal maddelerden sızan gaz nedeniyle fabrikadaki işçilerin rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yoğun gaza maruz kalan 5 işçi fabrikada baygınlık geçirdi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla bölgeye jandarma ,AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ferhat Ertuğrulve Emrah Yiğithayatını kaybettiği belirledi, 3 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gazdan hafif etkilenen diğer işçiler ise dışarı çıkarıldı. Diğer işçilerin ise ambulanslarda tedavisinin devam ettiği görüldü. Tedbir amaçlı jandarma ekipleri fabrikanın olduğu caddeyi giriş çıkışa kapatırken ekipler görevlerini koruma kıyafetleriyle yaptı. Fabrika önünde ambulansların ise beklemeye devam ettiği görüldü. Fabrikada savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı
Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı

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Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - YENİDEN KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - YENİDEN

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 ağır, 13 yaralı - Son Dakika
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