Antalya'da tarla temizliği kavgası: 2 yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde komşular arasında tarla temizliği nedeniyle çıkan kavga 2 kardeşin bıçaklanmasıyla sonuçlandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde komşular arasında tarla temizliği nedeniyle çıkan kavga
2 kardeşin bıçaklanmasıyla sonuçlandı.
Olay, Yaylaalan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arif.O ve Akif O. isimli kardeşler ile tarla komşuları olan Recep Ç. arasında tarla temizliği nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Recep Ç., Arif ve Akif O.'yu bıçakla yaraladı. Recep Ç. ise başına aldığı yumruk darbesiyle hafif yaralandı.
Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Arif O.'nun kalbinin alt kısmından, Akif O.'nun ise sağ kolunun altından yaralandığı belirlendi. Arif O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Başından yaralanan ve özel hastaneye kaldırılan Recep Ç., tedavisinin ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince gözaltına alındı. - ANTALYA
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