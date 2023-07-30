Antalya'da Tartışma Sonucu Kız Arkadaşını Vuran Şahıs Kendini Ateş Etti - Son Dakika
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Antalya'da Tartışma Sonucu Kız Arkadaşını Vuran Şahıs Kendini Ateş Etti

30.07.2023 16:33

Antalya'da bir sokakta tartıştığı kız arkadaşıyla çıkan kavga sonucunda Batuhan C., Merve Girişmek'i başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Batuhan C., 300 metre ileride kendi başına ateş açtı. Ağır yaralanan Batuhan C. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da sokakta tartıştığı kız arkadaşı Merve Girişmek'i (25) tabancayla başından vurarak öldüren Batuhan C. (23), 300 metre uzaklaştıktan sonra kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan Batuhan C., hastanede ameliyata alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kız arkadaşı Merve Girişmek ile karşılaşan Batuhan C., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan C., yanında getirdiği tabancayla Merve Girişmek'in başına ateş etti. Yaya olarak kaçan Batuhan C., 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta da aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı. Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Merve Girişmek ile Batuhan C.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Merve Girişmek hayatını kaybetti, Batuhan C. ise ameliyata alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, iki olay yerinde çalışma gerçekleştirdi. Batuhan C.'nin kendisini vurduğu yerde bulunan bir tabanca ve boş kovana el konuldu. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Göksu, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Tartışma Sonucu Kız Arkadaşını Vuran Şahıs Kendini Ateş Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Tartışma Sonucu Kız Arkadaşını Vuran Şahıs Kendini Ateş Etti - Son Dakika
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