Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda gürültü konusunda uyarmak için dairesine gittiği apartman sakini Necati K. tarafından bıçaklanan yönetici Osman Artan , tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Osman Artan, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü - Son Dakika

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