Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü - Son Dakika
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Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü

07.06.2022 23:02
Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü

Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçakla yaralanan yönetici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçakla yaralanan yönetici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda gürültü konusunda uyarmak için dairesine gittiği apartman sakini Necati K. tarafından bıçaklanan yönetici Osman Artan, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp morguna götürülen Artan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildikten sonra Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan gözaltına alınan Necati K, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Necati K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yöneticilik yapan Osman Artan, gürültü konusunda sürekli şikayet edilen birinci kattaki kiracı Necati K'yi uyarmaya gitmiş, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanmıştı. Necati K, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
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Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı (2) Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı (2) Kepez'in buğday tarlalarında hasat zamanı Kepez'in buğday tarlalarında hasat zamanı
Kaynak: AA

Osman Artan, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü - Son Dakika
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