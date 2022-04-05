Antalya'da tartıştığı kayınbiraderini öldüren kişi hakim karşısında - Son Dakika

Antalya'da tartıştığı kayınbiraderini 33 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılamasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken sanık Ramazan U. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay özetini okuyarak, şüphelinin, maktulün ablası ile resmi nikahlı olduğu belirtilerek, "Maktul, ablasının boşanma meselesinden dolayı şüpheli ile tartışmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, şüpheli üzerinde taşıdığı sustalı bıçak ile maktule vurmaya başlamıştır. Maktule 17'si öldürücü olmak üzere 33 bıçak darbesi vurmuştur." ifadelerine yer vererek, sanığın "kasten öldürme suçu"ndan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Ramazan U. ise "Eşimi seviyorum. O gün Oktay'la karşılaştığımızda küfredip bana vurdu. Ben de bu sebeple yanımdan çıkardığım bıçakla ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum." dedi.

Adli tıp raporların toplanması, tanıkların dinlenmesi için duruşma 29 Eylül 2022 tarihine ertelendi.

Kepez ilcesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 17 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Ramazan U, karşılaştığı kayınbiraderi Oktay Kara ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ramazan U, Kara'yı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaçmak isteyen şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalanmıştı.