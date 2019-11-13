Son Dakika Haberleri: Antalya'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı
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Antalya'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı

6 saat önce

Antalya'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladığı iddia edilen şüpheli ile kız arkadaşı gözaltına alındı.

Antalya'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı, System.String[]

Antalya'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladığı iddia edilen şüpheli ile kız arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki bir evde G.Ç, kız arkadaşı H.Y'yi taciz ettiğini öne sürdüğü K.G'yi eve çağırarak tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ç, döner bıçağıyla K.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinden kaçan yaralı, gittiği hastanede tedaviye alındı.

Gözaltına alınan şüpheli G.Ç. ile kız arkadaşı polis merkezine götürüldü.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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