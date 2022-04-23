Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi yakınlarına teslim edildi

23.04.2022 12:56
Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Antalya'da evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya'da evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Dün gece Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda eskiden kokoreç dükkanı olarak faaliyet gösterilen barakada yaşayan Mehmet Fuat Saral (61), bebekken başka aileye evlatlık verdiği oğlu M.A.Y. ile tartıştı.

Alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğlunun tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.Y, darbettiği babasını sert cisimle vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Yakınları tarafından alınan Saral'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

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Güzeloba Mahallesi, Mehmet Fuat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika


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