Antalya'da taşa dere bazı evlerde su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da taşa dere bazı evlerde su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Antalya'da taşa dere bazı evlerde su baskınlarına neden oldu

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.

Antalya'da taşa dere bazı evlerde su baskınlarına neden oldu, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.

İlçede şiddetli yağış nedeniyle Alacami Mahallesi'ndeki Çakallık deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşma meydana geldi.

Çevredeki birçok evi su bastı. Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan Çandır Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallelerindeki yol ulaşıma kapandı. Çevredeki bazı meyve bahçeleri de sağanaktan etkilendi.

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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