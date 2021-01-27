Antalya 'da taşan dere ekili alanları su altında bıraktı - Son Dakika

Antalya 'da taşan dere ekili alanları su altında bıraktı
27.01.2021 12:25
Antalya 'da taşan dere ekili alanları su altında bıraktı Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Perge antik kent içindeki ağalar çayı sağanak sebebiyle taşınca İhsaniye ovası sular altında kaldı.
Antalya 'da taşan dere ekili alanları su altında bıraktı
ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Perge antik kent içindeki ağalar çayı sağanak sebebiyle taşınca İhsaniye ovası sular altında kaldı.
Aksu'nun İhsaniye mahallesi dün gece başlatan kuvvetli yağış sonrası sular altında kaldı. Yaklaşık 3 bin dekar ekili ve sera alanın da bulunan ürünler kullanılmaz hale geldi. Fırtınadan dolayı yol üzerinde ki telefon direkleri devrildi. 20 dönüm çilek serası sular altında kaldı. Sular altında kalan bölgeyi Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin incelemelerde bulundu. İhsaniye mahallesinde yağış üreticileri de zor durumda bıraktı. Bölge halkı yağış ve fırtınadan dolayı seralarına ulaşamadı.
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