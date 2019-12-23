Antalya'da taşan dere yolu kapattı, vatandaşlar evine dönmekte zorlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da taşan dere yolu kapattı, vatandaşlar evine dönmekte zorlandı - Son Dakika

Antalya'da taşan dere yolu kapattı, vatandaşlar evine dönmekte zorlandı

6 saat önce

Antalya'da derenin taşması sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Antalya'da taşan dere yolu kapattı, vatandaşlar evine dönmekte zorlandı, System.String[]

Antalya'da derenin taşması sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı. İşten çıkan vatandaşlar ve okuldan çıkan öğrenciler uzun süre araçlarda bekledi.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde dere tüm gün etkili olan sağanak sebebiyle taştı. Derenin taşması sonucu bazı tarlalar su altında kalırken, bir köy yolu da ulaşıma kapandı. İşten çıkan vatandaşlar yolu görünce geçmeye cesaret edemeyip uzun süre bekledi. Arazi tipi bazı araçlar ve otomobiller suyun kapattığı yoldan geçerek evlerine ulaşırken, bazı vatandaşlar ise uzun süre bekledi.

Belediyede çalışan Bayram Kaçar, işten çıkıp evine gidecekken yolda kaldığını belirterek, "Yol kapalı, çocuklar evde ekmek bekliyor. İşte burada aldığım ekmek. Sanırım su bitene kadar bekleyeceğiz, buna bir çare bulunması lazım diye düşünüyorum" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "Eve gitmek istiyoruz ama her yol bu şekilde sular altında kaldı. Belediyemizden yardım bekliyoruz. Çocuklar da var, 3 saattir Serik'te bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Okuldan çıkan öğrenciler de okul servisinin içinde yolun açılmasını beklemek zorunda kaldı. Yağışın devam etmesi sebebiyle köye ulaşımda halen güçlük çekildiği bildirildi.

(İHA)

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:10 Kaynak: İHA
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