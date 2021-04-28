ANTALYA'DA TAŞLI SOPALI KAVGA - Son Dakika

Antalya'da iki grup arasında taşlı, sopalı sokak kavgası yaşandı. Birbirlerine sopayla saldırıp kaldırım taşları atan kişileri, kimse ayırmadı. Yoldan geçen bir motosikletli, atılan taştan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kavga bugün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 567 Sokak'da iki grup arasında yaşandı. Tartışma nedeni bilinmeyen kavgada, birbirlerine sopalarla saldıran kişiler, yoldan aldıkları parke ve kaldırım taşlarını, hatta boş valizleri birbirlerine attı. Yoldan geçen bir motosikletli de fırlatılan taşlardan kılpayı kurtulup yoluna devam etti. Sokaktaki esnaf, o anları cep telefonu ile kaydetti. Taşlı sopalı kavga sosyal medyada paylaşıldı, grubu kimsenin ayırmaması tepki çekti.