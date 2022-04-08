Antalya'da tatilciler aynı gün hem denize girip hem kayak yapıyor - Son Dakika

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da tatilciler aynı gün Saklıkent'te kayak yaparak karın keyfini çıkarıyor, 45 dakikalık yolculuğun ardından denize girebiliyor.

Konyaaltı Sahili'ne 50 kilometre uzaklıkta Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi, nisan ayı olmasına rağmen kayak tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Antalya'da yaşayanların yanı sıra farklı ülkelerden gelen turistler de kara yoluyla kısa bir yolculuğun ardından ulaştıkları kayak merkezinde acemi, orta seviye ve profesyoneller için hazırlanan pistlerde kayak, snowboard yapıyor ve kızakla kayıyor.

Telesiyejlerle pistin zirvesine ulaşan tatilciler, 4500 ve 3200 metrelik pistlerde kayarak, nisan ayında güzel vakit geçiriyor. Bazı tatilcilerin hava sıcak olduğu için yazlık kıyafetlerle kayak yapması da dikkati çekiyor.

Kayağın ardından 45 dakika uzaklıktaki Konyaaltı Sahili'ne inen bazı tatilciler, denize girmenin ve kumsalda güneşlenmenin keyfini yaşıyor.

"Her fırsatta kayak yaparım"

Tataristan Cumhuriyeti'nden gelen Ruslan Ziatdinov da Saklıkent'te ağabeyiyle kayak yaptıktan sonra sahile inerek, denize girdi.

Ziatdinov, AA muhabirine, Türkiye'nin sıcak bir ülke olduğunu ve yüzmeyi sevdiğini belirterek, her fırsatta da kayak yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Tatil için güneşi, kumu, denizi tercih ettiğini anlatan Ziatdinov, "Antalya sağlık için önemli ve güzel bir kent. Aynı gün kayak yapmak ve yüzmek güzel bir duygu. Denizin suyu da çok güzel." dedi.

"Kayak merkezine ulaşmak çok kolay"

Kentte yerleşik yaşayan Ruslardan Ekaterina Demirci de arkadaşıyla kayak için merkeze çıktığını, hem kayak hem piknik yaptıklarını hem de doğayı izlediklerini ifade etti.

İki farklı mevsimin sporunu aynı gün yapabildiklerini dile getiren Demirci, "Şehir merkezine yakın bir mesafede olan kayak merkezine ulaşmak çok kolay. Aynı gün denize de girme imkanınız var. Ben snowboard yapmayı çok seviyorum." diye konuştu.

Karina Taylan ise 10 yıl önce Antalya'ya yerleştiğini, sezonun son günlerini kayak yaparak değerlendirmek istediklerini kaydetti.

"Son 15 yılın bol karlı en yoğun sezonuydu"

Saklıkent Kayak Merkezi pist sorumlusu ve kayak antrenörü Osman Özaydın ise 15 Aralık'ta ilk kar yağışının olduğunu, baharın gelmesine rağmen sezonun devam ettiğini söyledi.

Dolu dolu bir sezon geçirdiklerini anlatan Özaydın, "Hem sportif hem turistik anlamda güzel bir sezondu. Kışı bol karla geçirdik, hatta bazen yoğun kardan yollar kapandı, tesisi açamadığımız günler oldu. Son 15 yılın bol karlı en yoğun sezonuydu. Yüksek lodos olmadığı sürece nisan sonuna kadar kar olacak. Mart ve nisanda misafirlerimizin büyük bölümü aynı gün kayak yapıp, denize giriyor." diye konuştu.

"Muhteşem bir duygu"

Kayakçılardan Cuma Özaydın da yaz havasında kayak yapmanın farklı bir duygu olduğunu belirterek, yaklaşık 4 aydır Antalya'da kayak yaptıklarını ifade etti.

Kentte kış ve deniz turizmini aynı anda deneyimleyebildiklerini vurgulayan Özaydın, "Öğleden sonra da denize girmeyi planlıyoruz. Dünyanın başka bir bölgesinde bu kadar özel bir yerin olduğunu düşünmüyorum. Aynı gün kayak yapıp, denize giriyorsunuz muhteşem bir duygu." dedi.