Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı - Son Dakika

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Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı
7 saat önce
Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardıHAVA sıcaklığının 15 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, tatilciler güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı
HAVA sıcaklığının 15 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, tatilciler güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı. Sömestir tatiline giren çocuklar da aileleriyle birlikte sahilde yürüyüş yapıp, kitap okudu.
Antalya ocak ayında bahardan kalma bir gün yaşadı. Güneşli havanın keyfini sahilde çıkaran Antalyalılar ve tatilciler arasında denize girenler de oldu. Kimileri yüzmeyi tercih ederken, kimileri de sahil kenarında bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
Dağlarda kar olmasına karşın hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte nem oranı ise yüzde 41 olarak ölçüldü.
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