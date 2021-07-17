Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı - Son Dakika

Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı

Son 26 günde İç hatlardan bin 460 uçakla 230 bin yerli turist Antalya'ya geldi

ANTALYA - Antalya'da Kurban Bayramı'na günler kala tatilin başlamasıyla birlikte sahiller de dolmaya başladı. 500'e yakın otel ve 680 bin yataklı Antalya'da tesisler yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşırken, yer bulup kente gelmeye başlayan tatilcilerin uğrak yeri dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.

Sıcaklığın 38 dereceye, nem oranını yüzde 78'e ulaştığı Antalya'da aşırı sıcağa rağmen sahilde yoğunluk dikkati çekti.

Son 26 günde 6 bin 195 uçak ile 1 milyon 200 bin yabancı turist geldiği, aynı tarihlerde ise İç hatlar bin 460 uçakla 230 bin yerli turistin giriş yaptığı Antalya'da

en fazla turist akışı 440 bin ile 22 Haziran tarihinde uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı Rusya'dan oldu. Rusya'yı 190 bin kişi ile Ukrayna, 187 bin kişi ile Almanya ve 59 bin kişi ile Polonya takip etti.

Konyaaltı sahilinde denizin ve güneyin tadını çıkartan tatilciler geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle tatil yapamadıklarını, bu yıl pandeminin hafiflemesiyle birlikte özlemini duydukları kentte tatil için rezervasyonlarını yaptırdıklarını söylediler.