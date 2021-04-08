Antalya'da tedavileri tamamlanan üç şahin doğaya salındı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaralı bulunan ve tedavileri yapılan üç şahin doğaya bırakıldı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce tedavi ettirilen şahinler, Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ve Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal tarafından Demirtaş Mahallesi'nde doğal yaşam alanlarına salındı.

Kanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlar tarafından iki ay kadar önce yaralı olarak kendilerine getirilen kuşların Demirtaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildiğini söyledi.

Tedavilerinin ardından kuşları yeniden özgürlüğe kavuşturduklarını belirten Kanlı, "Alanya Belediyesi olarak getirilen bütün hayvanlarımızı tedavilerini yapıp tekrar doğaya bırakıyoruz. Kuşların bazıları bir yere çarparak, bazıları da saçma isabet ettiği için yaralanmıştı." dedi.