Antalya'da tefeci operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tefecilik yaptığı gerekçesiyle H.H.A. yakalandı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda senet, tapu senedi, doküman ile fişek ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.