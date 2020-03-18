Antalya'da tefeci operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tefecilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda senet, tapu senedi, doküman ile fişek ele geçirilmişti.