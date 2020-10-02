Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'da tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'da tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma, silahla tehdit ve darp, zorla senet imzalattırılması suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Antalya merkezli tefecilik yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik 26 Eylül'de 4 ilde düzenlenen operasyonda K.E. elebaşılığındaki 11 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ele geçirilmişti.

Senetler arasında, 11 Kasım 2019'da tefecilere olan borcu yüzünden siyanürle eşini, çocuklarını öldürdükten sonra aynı şekilde intihar eden S.Ş'nin 350 bin liralık senedinin bulunduğu öğrenilmişti.

Şüphelilerin ofisinde özel kafeste beslenen, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullanılan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki piton ele geçirilmişti.

Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi
Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi
Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi
Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Organize, Antalya, Borç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor
Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş         
17:38
Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor         
17:17
İçişleri Bakanlığı'ndan 2. Lig ekibi Amedspor hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanlığı'ndan 2. Lig ekibi Amedspor hakkında suç duyurusu         
17:04
Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı         
16:55
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:37
Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı         
16:05
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı         
14:58
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 18:24:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei