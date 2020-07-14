Antalya'da tehlikeli serinliğe polis denetimi - Son Dakika

Antalya'da tehlikeli serinliğe polis denetimi

Antalya'da polis, Konyaaltı Varyant altındaki kayalık alanlardan denize atlayan gençlerin zarar görmesini engellemek için sık sık denetim yapıyor.

Antalya'da polis, Konyaaltı Varyant altındaki kayalık alanlardan denize atlayan gençlerin zarar görmesini engellemek için sık sık denetim yapıyor.


Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyant altındaki kayalık alan hava sıcaklığının iyice yükselmesiyle birlikte çocuk ve gençlerin uğrak noktası oldu. Bu gençlerden bazıları heyecan olsun diye 40 metre yüksekliğindeki noktadan denize çivileme atlıyor. Bu atlayışların zaman zaman yaralanmalara da neden olduğu görüldü. Falezlerin altındaki büyük kaya parçası da çocukların eğlendiği noktalardan birisi oldu. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği kaya üzerinde, atlayışlarda tehlikeye davetiye çıkarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri artan şikayetler üzerine bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri hem seyir terası hem de alt bölgedeki alandan tehlike oluşturan gençleri uyarıyor. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Antalya'da tehlikeli serinliğe polis denetimi - Son Dakika
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