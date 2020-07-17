Antalya'da tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Antalya'da tehlikeli yolculuk

Antalya'da iki kadın, bindikleri otomobilin arka kapılarından çıkıp, arkadan gelen araçlara aldırış etmeden yolculuk etti. Kadınlardan biri, yolculuk sırasında elindeki içecek kutusunu yola attı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Antalya'da hem yol hem de can güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler, Batı Çevre Yolu'nda cep telefonu kamerasına yansıdı. Uncalı Semti'nden Korkuteli ilçesine doğru devam eden Batı Çevre Yolu'nda çekilen görüntülerde, otomobilin arka koltuğunda emniyet kemeri takarak oturması gereken iki kadın, araç pencerelerini açıp kapı pencerelerine oturdu. Olası denge kaybında arkadan gelen araçların altında kalma riskine rağmen kadınlar oturmayı sürdürdü. Kadınlardan biri hafifçe eğilerek elindeki içecek kutusunu yola attı. O anlar başka bir araçta yolculuk eden kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntüler, "Hem tehlikeli yolculuk ediyorlar hem de çevreye çöp atıyorlar" dedirtti.

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı, tepki gördü.