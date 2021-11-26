Antalya'da tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Antalya'da tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü. Kökez Mahallesi 3017 Sokak'taki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Dumanları fark eden ev sahibi kadın, 6 çocuğunu da alarak dışarıya kaçtı. Söndürülen yangın, hasara neden oldu. Evde 60 bin lira olduğunun belirtilmesi üzerine arama yapan polis ve itfaiye ekipleri bulduğu cüzdanı ev sahibine teslim etti. Paranın bulunamadığı öğrenildi.

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