Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı - Son Dakika

Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı

Antalya'da uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı valilik tarafından belirlenen alanlarda kılındı.

Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı, System.String[]

Antalya'da uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı valilik tarafından belirlenen alanlarda kılındı. Maskesini ve seccadesini yanına alan cemaat, belirlenen cami bahçeleri ve pazar alanlarına gelerek sosyal mesafeli şekilde saf tuttu ve ardından namaz kılındı. Bazı pazar yerlerinde belediyeler tarafından vatandaşa tek kullanımlık seccade dağıtıldı.


Pandemi sebebiyle ara verilen cuma namazı, uzun bir aradan sonra ilk kez kılındı. Antalya'da abdestlerini evde alan vatandaşlar, seccadelerini de yanlarına alarak namazın kılınacağı alanlara geldi. Muratpaşa ilçesine bağlı kapalı pazarlar da vatandaşın akınına uğradı. Sabah saatlerinde Muratpaşa Belediyesine bağlı ekipler pazar girişine stant kurarak, maske ve tek kullanımlık seccadeleri sıraya dizdi. Aynı zamanda namazdan yaklaşık 1 buçuk saat önce alan dezenfekte edildi. Polis ekipleri de pazar girişinde önlem alarak yoğunluk oluşmasını engelledi.


Namaz saatinde alana gelen vatandaşlara önce dezenfektan sıkıldı, ardından da belediye ekiplerinin yer aldığı standa yönlendirildi. Bazı vatandaşlar seccadelerini yanlarında getirirken, bazıları ise stanttan tek kullanımlık seccade aldı. Vatandaşlar tüm bu işlemlerin ardından tek tek alana doğru ilerledi. Alanda da belirlenen çizgiler doğrultusunda saflar tutuldu. Namaz ise işaretlenen yerde kılındı.


Namazda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı. Namaz saatinde önce vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtan Uysal, ardından namaz alanına geçti. Namaz kılınması için ilçede 9 kapalı pazarı ayarladıklarını, 70 caminin de avlusunun belirlenmesi için yardım ettiklerini belirten Uysal, "Cuma namazı, uzun süredir kılınamıyordu. Vatandaşımızda onun coşkusu var. Biz de buna vesile olmak, ortam hazırlamak istedik. Tek kullanımlık seccadeleri, maskeleri dağıttık. Vatandaşlarımıza daha fazla ikram yapmak isterdik ama bu süreçte maalesef bu mümkün değil. Yine de hepimiz çok sevinçliyiz" dedi.


Seccadesini evden getirdiğini söyleyen Murat Aksoy, "Koşullar sağlanarak namaz kılmamıza yardımcı oldular, Allah razı olsun. Namazımızı, pandemi sürecinde insan sağlığı için uygun görülen şartlara göre kıldık. Gönül isterdi ki tüm rekatları kılmak ama biz uygun görülen şekliyle kıldık" diye konuştu.


Pazar alanında sıkıntı olmadan namaz kıldıklarını anlatan İkram Kaya ise "Namazı her yerde kılarsın. Denizde, karada her yerde namaz kılınır. Maalesef camilerimiz kapalı, ufak avlusu olanlarda da namaz kılamıyoruz. Burada her şey güzeldi, herkes rahatlıkla namazını kıldı. Allah herkesten razı olsun" sözlerine ekledi.


Korkuteli ilçesinde 235 noktada namaz kılındı


Korkuteli'nde korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı belirlenen 135 noktada kılındı. Sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan alana gelen vatandaşlara maske dağıtıldı. Daha sonra 1,5 metre mesafe kuralların göre vatandaşlar getirdikleri seccadelerini sererek, cuma namazı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Namaz öncesi Korkuteli Emniyet Müdürlüğü ve Korkuteli Belediyesi zabıta ekipleri namaz kılacak alanlara 65 yaş üzeri vatandaşları almadı. Kapalı pazar yerinde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cuma namazını Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı kıldırdı. Namazın ardından vatandaşlar kontrollü olarak pazar yerinden ayrıldı.


Döşemealtı'nda camiler cuma namazıyla ibadete açıldı


Döşemealtı ilçesinde de cemaate kapalı olan cami ve mescitler 74 gün sonra cuma namazıyla toplu ibadete açıldı. Vatandaşlar, başta Döşemealtı Belediyesi tarafından projelendirilip inşa edilen Müze Konseptli Merkez Cami olmak üzere ilçe genelindeki 62 caminin avlusunda saf tuttu. Döşemealtı Belediyesi, il ve ilçe müftülüklerinden gelen bilgi doğrultusunda tüm cami ve mescitlerin içinde ve dışında dezenfekte çalışması yaparak cemaatin hijyenik ortamda ibadet etmesine imkan sağladı. Cami avlusunda kılınan cuma namazı için sosyal alanlar oluşturuldu, vatandaşlar maske ve yanlarında getirdikleri seccadeleri kullandı.


Alanya'da denize sıfır noktada cuma namazı


Antalya'nın Alanya ilçesinde de 74 gün sonra sosyal mesafe önlemleri kapsamında ilk kez cemaatle birlikte cuma namazı kılındı. İlçede camilerin avlularının yanı sıra meydan, açık stadyumlar ve açık alanlar başta olmak üzere 85 noktada cuma namazı eda edildi. Belirlenen alanlar arasında yer alan Şelale Meydanı'na gelen yaklaşık 200 kişi burada denize sıfır noktada namaz saatini bekledi. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu alanlarda vatandaşlar kendi seccadesiyle gelirken, maske kullanımına dikkat edildiği gözlemlendi. Belirlenen alanlarda kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar dağıldı.


Kaş'ta maske dağıtıldı, hijyenden taviz verilmedi


Antalya'nın Kaş ilçesinde Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 70 farklı noktada Cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak Kaş Belediyesince vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.


Geçtiğimiz günlerde camilerin iç ve dış mekanlarını dezenfekte ederek temizleyen Kaş Belediyesi, bu kez hummalı bir çalışma ile namazın kılındığı 70 farklı noktayı Cuma namazı için hazır hale getirdi. Temizlik çalışması yapılan alanlarda gerekli işaretlemeler yapılarak sosyal mesafeye uygun bölgeler oluşturuldu. Namaz kılmaya gelen vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak ücretsiz maske dağıtıldı. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı - Son Dakika

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