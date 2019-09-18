Son Dakika Haberleri: Antalya'da tek taksimetre tarifesine geçilecek
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da tek taksimetre tarifesine geçilecek

19 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turistik yerlerde farklı tarifelerin uygulamasına son vermek amacıyla tek taksimetre tarifesi uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Antalya'da tek taksimetre tarifesine geçilecek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turistik yerlerde farklı tarifelerin uygulamasına son vermek amacıyla tek taksimetre tarifesi uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe ziyaretleri kapsamında Aksu'da muhtarlar ile STK temsilcileriyle bir araya gelen Böcek, kentte planlı ve kurallı bir ulaşım sistemi kurmak istediklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Böcek, 19 ilçeyi kapsayacak "Ulaşım Master Planı" çalışmasına başladıklarını ifade etti.

Böcek, bir oda temsilcisinin turistik yerlerde farklı taksimetre uygulaması olduğunu anlatması üzerine, kentteki taksimetre uygulamasına düzen getireceklerini söyledi.

"Planlı bir kent için çalışıyoruz." diyen Böcek, şunları kaydetti:

"Antalya'da taksimetre ücret tarifesi tek olacak. Turistik yerlerde farklı merkezde farklı tarife olmayacak. Örneğin şu an havalimanından Kadriye'ye taksiyle gelen bir turist 250 lira veriyor. Ama aynı turist dönüşte Kadriye'den havalimanına 350 liraya gidiyor. Herkes elini taşın altına koyacak."

Kentin 19 ilçesi 913 mahallesinde de tarifenin değişmeyeceğini belirten Böcek, "Taksiye binen turist farklı tarifeleri görünce şüphede kalmayacak. Antalya kurallı bir kent olacak." ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek, Antalya, turist, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den istifa eden Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım
Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın, yaşadıklarını anlattı! Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:22:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da tek taksimetre tarifesine geçilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]