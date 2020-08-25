Antalya'da teknelerde Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Antalya'da teknelerde Kovid-19 denetimleri

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 521 tekne ve 13 plaj işletmesi denetlendi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 521 tekne ve 13 plaj işletmesi denetlendi. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı. Yeni normalleşme sürecinde temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda vatandaşları uyaran ekipler, 3 günde 521 tur, dalış ve ticari tekneleyi denetledi. 13 plaj işletmesini de kontrol eden ekipler, 9 bin 953 vatandaşı Kovid-19 salgınına karşı uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirdi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 17:03

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum

Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım

İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız