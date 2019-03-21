Antalya'da Telefon Dolandırıcılığı İddiası
29 dakika önce
Antalya'da telefonla aradıkları mağdurlardan, kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtarak altın ve para aldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
'da telefonla aradıkları mağdurlardan, kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtarak altın ve para aldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Serik İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kimlik bilgileri ele geçirilen vatandaşların telefonla aranarak para ve altınlarının alınması üzerine çalışma başlattı. Alınan ifadelerin ardından kimlikleri tespit edilen H.A. ve B.Ş, Muratpaşa
ilçesindeki evlerinden yakalandı.
Evdeki aramada, suçtan elde edildiği tespit edilen 20 bin lira ile bir miktar altın ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gürcistan
uyruklu İ.G. de gözaltına alındı.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:05 Kaynak: AA
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