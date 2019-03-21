Son Dakika Haberleri: Antalya'da Telefon Dolandırıcılığı İddiası

Antalya'da Telefon Dolandırıcılığı İddiası

29 dakika önce

Antalya'da telefonla aradıkları mağdurlardan, kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtarak altın ve para aldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Telefon Dolandırıcılığı İddiası, System.String[]
Antalya'da telefonla aradıkları mağdurlardan, kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtarak altın ve para aldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik bilgileri ele geçirilen vatandaşların telefonla aranarak para ve altınlarının alınması üzerine çalışma başlattı. Alınan ifadelerin ardından kimlikleri tespit edilen H.A. ve B.Ş, Muratpaşa ilçesindeki evlerinden yakalandı.

Evdeki aramada, suçtan elde edildiği tespit edilen 20 bin lira ile bir miktar altın ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gürcistan uyruklu İ.G. de gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:05 Kaynak: AA

Polis, Jandarma, Antalya, Güncel
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