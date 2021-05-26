Antalya'nın Serik ilçesinde telefon tellerini çaldıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevinde Deniztepe Mahallesi'nde E.K ile E.T'nin telefon kablolarını kestiklerini belirledi. Suçüstü yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.

Araçlarında yapılan aramada ise 128 metre telefon kablosu, kerpeten ve kasatura bıçağı ele geçirildi. Haciz kaydı bulunan araca da el konuldu.

Şüphelilere, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698'er lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.