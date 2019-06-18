Son Dakika Haberleri: Antalya'da telefonla dolandırıcılık iddiasına 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da telefonla dolandırıcılık iddiasına 4 gözaltı

10 dakika önce

Antalya'da düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları Alman vatandaşlarına kendilerini Alman polisiymiş gibi tanıtıp, tehditle paralarını dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da telefonla dolandırıcılık iddiasına 4 gözaltı, System.String[]
Antalya'da düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları Alman vatandaşlarına kendilerini Alman polisiymiş gibi tanıtıp, tehditle paralarını dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirleri ekipleri, Almanya'da yaşayan Alman vatandaşlarını telefonla arayarak, kendilerini Alman Kriminal Dairesi polisi olarak tanıtıp, verecekleri hesap numarasına para yatırmamaları durumunda haklarında yakalama kararı çıkarılacağı yalanını uydurdukları, kandırdıkları bu kişilerin adreslerine Almanca sahte iddianame gönderdikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, "Işık söndü" adını verdikleri eş zamanlı operasyonda biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, hesap ekstreleri ve banka dekontlarına el konuldu.
Şüphelilerin daha önce aynı suçtan cezaevinde yattıkları ve 3 kişiyi toplam 103 bin avro dolandırdıkları da ortaya çıktı.
İfade alma işlemleri devam eden şüphelilerin, adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:37 Kaynak: AA
alman, dolandırıcılık, antalya, cep telefonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lufthansa, rekabetten dolayı kar hedefini düşürdü Kilolarıyla eleştirilen Eser Yenenler, balon flamingoyu patlattı Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı Oğlunun telefonundan son sinyalin uçurumdan geldiğini öğrenen baba yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 15:47:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da telefonla dolandırıcılık iddiasına 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]