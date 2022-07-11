Antalya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

11.07.2022 15:25
Antalya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Antalya'da telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 130 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 130 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin 130 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar parasının dolandırıcılar tarafından alındığı şikayeti bulunması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 80 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerini inceleyen ekipler, dolandırıcılığı İ.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla Alanya'da ziynet eşyasıyla yakalandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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