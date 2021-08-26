Antalya'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da telefonda dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran M.G, kendisini telefonla arayarak cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan kişinin, bankadaki hesaplarında bulunan 1 milyon 100 bin lirayı çektirdiğini belirterek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.G'den parayı almaya gelen M.L'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.