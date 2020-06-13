Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak bir kadından para almaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak bir kadından para almaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi. Yayla Mahallesi'nde yaşayan Necla C, telefonla arayan kişilerin kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp para istediklerini söyleyerek Manavgat Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu. Polisin yönlendirmesiyle dolandırıcılık şüphelileriyle telefonla konuşmaya devam eden Necla C, görevlilerin yardımıyla bankadan para görünümlü kağıtlar alarak poşet içerisinde evinin önüne bıraktı. Bu sırada poşeti almaya çalışan A.T, K.T. ve K.G, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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