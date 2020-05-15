Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un otellerin 1 Haziran itibarıyla açılacağını açıklarken, Antalya'da oteller korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler aldı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Sertifika alan tesisler bir adım önde olacak. Diğer yandan biz sektör olarak her yeri maske ve eldivenli insanlarla doldurmak istemiyoruz, çünkü insanlar tatil yapmaya geliyor. Tatil özgürlük demek" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korona virüse ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı. Bu kapsamda turizm tesislerindeki havuz çevresi ve kıyıdaki gölgelikler ile şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapacak. Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları yapılacak, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkanı sağlanacak. Misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde varsa kronik rahatsızlıklarına ve korona virüs geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personelin belirlenmesi halinde yetkililere haber verilecek, hasta sağlık kuruluşunca devir alınıncaya kadar izole edilecek ve hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanacak. Müşteriden mümkün olduğunca temassız ödeme alınacak.



Genel kullanım alanlarında düzenleme



Yemek, toplantı, oturma, gösteri, oyun, pasta, konferans salonlarıyla çok amaçlı salonlar, lobi, resepsiyon, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma, bekleme, yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler ve şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun düzenlenecek. Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak.



Tuvaletlere otomatik kapı sistemi



Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulacak. Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak. Sabun, şampuan, duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulacak. Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak. Plaj ve havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak.



Genelge, kültür ve turizm müdürlüklerin yanı sıra Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye



Turizm Yatırımcıları Derneğine gönderildi.



"Sertifika alan tesisler bir adım önde olacak"



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Otellerde başlatılan sertifikasyon dönemine değinen Atmaca, sertifika alan tesislerin bir adım önde olacağını belirtti. Atmaca, "Sertifikanın içeri aslında sektörü çok zorlamayacak, yıllardır yaptığımız işi biraz daha kayıt altına alarak eğitim vereceğiz. Yeni olarak personelimizin ve misafirlerimizin ateş ölçümü var. Oturma şekillerine, servis şekillerine dikkat edeceğiz en önemli konu sosyal mesafe" şeklinde konuştu.



"Tatil özgürlük demek"



Havuzda, barda, restoranda, deniz kenarında, her yerde sosyal mesafeye dikkat edileceğinin altını çizen Atmaca, "Ülkemize gelecek turistlerin havalimanında ateşleri ölçülecek. Biz sektör olarak her yeri maske ve eldivenli insanlarla doldurmak istemiyoruz çünkü insanlar tatil yapmaya geliyor. Tatil özgürlük demek. Burası bir hastane değil, burası yıldızlı bir otel. O yüzden mümkün olduğunca misafirlerimizi kapıdan alıp en hızlı ve az temaslı şekliyle resepsiyonda girişini yapıp odasına göndereceğiz. Odalar zaten dezenfekte edilmiş olacak" ifadelerinde bulundu.



Atmaca, restoranlarda 60 santim ve şezlonglardaki 2 metre uygulamasını ayarladıklarını aktardı. "Biz bu konudaki en önemli vakti personelimizi eğitmekle ilgili harcayacağız" diyen Atmaca, yenilikleri bir an önce adapte edeceklerini söyledi. Atmaca, Antalya'nın dünyada en çok turist ağırlayan neredeyse birinci şehir olduğunu dile getirdi. - ANTALYA