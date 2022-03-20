Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

20.03.2022 20:37
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

Antalya'da ormanlık alana yakın kısımda park halindeki bir otomobilin bagajında kanlar içerisinde erkek cesedi bulundu.

Antalya'da ormanlık alana yakın kısımda park halindeki bir otomobilin bagajında kanlar içerisinde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre cesedin üzerinde darp izine rastlandığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 Sokak üzerinde yaklaşık 4 gündür park halindeki duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına saat 17.45 sıralarında gelen bir genç, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri taşıyan erkek şahsın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Nurettin Demir (42) olduğunu belirledi. Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp, güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı.

"Tedirgin olduk"

Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, "Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk" dedi.

Darp izlerine rastlandı

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

YORUMLAR
500
17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'

Araştırma, Antalya, Kepez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı - Son Dakika


Son Dakika
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
19:04 Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk golünü Konyaspor attı!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 20:53:54. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement