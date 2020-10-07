Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu

07.10.2020 15:24

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu Bebeği gören vatandaş, ailesini bulamayınca polisi aradı Bebek arabası içinde terkedilen 3 aylık erkek bebek, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı Polis sağlık durumu iyi olan bebeğin ailesini bulmak için çalışma...

Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu

Bebeği gören vatandaş, ailesini bulamayınca polisi aradı

Bebek arabası içinde terkedilen 3 aylık erkek bebek, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı

Polis sağlık durumu iyi olan bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın bahçesine bebek arabası içinde eşyalarıyla birlikte terkedilen 3 aylık bir erkek bebek bulundu. Bebek, sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesi önünden geçen Selma Meydan, bebek arabası içinde bir bebek gördü. Bir süre çevresine bakan Meydan, bebeğin sahibine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Selma Meydan, bebeği binanın altındaki bir iş yerinin önüne getirdi ve ilk bakımını yaptı. Bebek arabası içinde bebeğin eşyaları,bezi ve yabancı uyruklu evlilik cüzdanı bulundu. İhbarla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler bebek arabası ile terkedilen 3 aylık erkek bebeğin ailesini bulabilmek için çevrede inceleme yaptı. Kamera ve şüpheli çalışması yapan ekipler, daha sonra bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Polisler gelinceye kadar bebeğin bakımını iş yerindeki kadınlar yaptı. Emziği olan ev sağlıklı olduğu gözlemlenen mavi gözlü erkek bebek, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Unutmamışlardır"

Bebeği bulan Selma Meydan, "Çocuğumu almaya gidiyordum. Burada bırakılmış bebeği buldum ağlamaya başlıyordu. Etrafıma baktım ailesini göremeyince teyzemle polisi aradım. Bebek arabası içine bırakmışlar yanında çantası bezi ve kıyafetleri ile evlilik cüzdanı vardı. 3 aylık erkek bir bebekti. Unutulduğunu zannetmiyorum. Unutsa ailesi çoktan gelirdi. Bebeğin üstü bile örtülmüş güneş gelmesin diye. Polisler geldi hastaneye götürüldü. "dedi.

Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu
Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu

Muratpaşa, Antalya, Selma, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Antalya'da apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu - Son Dakika

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