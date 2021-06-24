Antalya'da termometreler 43'ü gösterdi, sahiller doldu taştı - Son Dakika

- Antalya'da termometreler 43'ü gösterdi, sahiller doldu taştı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'nın farklı noktalarındaki termometrelerde sıcaklık değeri 43'e kadar yükseldi. Sıcak havayla birlikte Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Turizm kenti Antalya'da mevsim normallerinde seyreden sıcaklık değerleri bugün yükselişe geçti. Haziran ayının bugüne kadar serin bir şekilde geçirildiği Antalya'da bazı termometrelerde sıcaklık değerleri 43'ü gösterdi. Sıcak ve yakıcı bir havanın hakim olduğu kentte yerli ve yabancı turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sıcak havada bir çok vatandaş ağaçların altındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Deniz suyu sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu sahilde dalgaya rağmen deniz keyfi yapanlarda oldu. Çoğunluğun ise sahil kenarında güneşlenmeyi ve dinlenmeyi tercih ettiği görüldü.

"Sıcak kendini hissetyirdi"

Kızıyla denize gelen Mete Orhan," Antalya'da kent merkezinde bugün sıcak bir hava var. Çok bunaldık, kendimizi denize atmak istedik. Buraya geldiğimizde de bir rüzgar çıktı ve dalga var. Sıcakta kendisini bugün hissettirdi" diye konuştu.