Antalya'da termometreler 45 dereceyi gördü - Son Dakika

Antalya'da termometreler 45 dereceyi gördü

Antalya'da termometreler 45 dereceyi gördü Sıcak sebebiyle, asfaltlarda ışık kırılmaları oluştu Sıcak hava ve nemden bunalanlar dünyaca ünlü sahile gelip serinlemeye çalıştı Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösterdi, tatilcilerin bazıları denizde bazıları da ağaç gölgelerinde serinledi.

Antalya'da termometreler 45 dereceyi gördü, System.String[]

Antalya'da termometreler 45 dereceyi gördü

Sıcak sebebiyle, asfaltlarda ışık kırılmaları oluştu

Sıcak hava ve nemden bunalanlar dünyaca ünlü sahile gelip serinlemeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösterdi, tatilcilerin bazıları denizde bazıları da ağaç gölgelerinde serinledi.

Turizmin başkenti Antalya'da bugün etkili olan sıcak hava dalgası, vatandaşlar ve tatilcileri bunalttı. Öğlen saatlerinde hava sıcaklığı termometrelerde 45 derece kadar yükselirken, nem oranıysa yüzde 70 seviyesine kadar çıktı. Kentin bazı caddelerinde asfaltın aşırı derecede ısınmasından dolayı asfalt çizgisinde ışık kırılmaları meydana geldi. Sıcak ve bunaltıcı nemden dolayı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denize girdi, bazıları da ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih etti. Yoğun nemden dolayı Beydağları ve Akdeniz açıklarında nem bulutları gözlendi.

Almanya'dan tatil için annesiyle birlikte Antalya'ya gelen Alime Güden, Burası çok güzel ama havası çok sıcak. Almanya daha soğuk. Denize girip serinlemeyi düşünüyorum." dedi.

Almanya, Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Antalya'da termometreler 45 dereceyi gördü - Son Dakika

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