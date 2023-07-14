Antalya'da Termometreler 46'yı Gösterdi, Sahil ve Sokaklar Boşaldı - Son Dakika
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Antalya'da Termometreler 46'yı Gösterdi, Sahil ve Sokaklar Boşaldı

14.07.2023 15:16

Antalya'da termometreler 46 dereceyi göstermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk azaldı, cadde ve sokaklar ise boşaldı. Sıcak hava nedeniyle plajlarda kalabalık olmadığı, vatandaşların şemsiye altında oturduğu ve denize girenlerin şapka taktığı gözlemlendi. Yüksek sıcaklıkların hafta başına kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

- Antalya'da termometreler 46'yı gösterdi, sahil ve sokaklar boşaldı

- Sıcak hava nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk azaldı

(Fotoğraflı)

İsa Akar - Ertuğrul Gün

ANTALYA (İHA) - Turizm kenti Antalya'da termometreler 46'yı göstermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk azaldı, cadde ve sokaklar ise boşaldı.

Turizm kenti Antalya'da hafta başından bu yana sıcak hava etkisini artırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kentte sıcaklıklar hissedilir derecede yükseldi. Konyaaltı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi saatinde bulunan kule şeklindeki reklam tabelasında termometre 46'ya ulaştı. Vatandaşlar ve turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili olurken, plajların diğer günlere göre fazla kalabalık olmadığı görüldü. Plajlara gelenlerin şemsiye altında oturduğu, serinlemek için denize girenlerin ise şapka taktığı gözlemlendi. Sahildeki parklardaki gölgelik alanlarda vatandaşlarca kullanıldı. Sıcak hava nedeniyle başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere cadde ve sokaklarda çok az kişinin yürüdüğü görüldü. Dışarıya çıkanlar güneşten korunmak için şemsiye de kullandı. Yüksek sıcaklıkların hafta başına kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

"50 dereceye yakındır"

Sıcağa rağmen güneşlenen Mahmut Turhan, "Gölgeye kaçıyoruz ama bazen güneşlenmek ve bronzlaşmak için çıkıyoruz. Sahilde sıcak etkin, saat 11.00 ile 16.00 arası denize kimse gelmiyor. Her gün böyle oluyor. Bana göre sıcaklık güneşte 50'ye yakındır. Aşırı bir sıcaklık var. Denize girmek serinletiyor. Bu sene sıcaklık çok daha yüksek" dedi.

"İnsan nefes almakta zorlanıyor"

Gaziantep'ten tatile gelen Sait Sever, "Havalar aşırı sıcak, tatile geldim. Bunaltıcı sıcak var. Birkaç gün böyle geçecek. Ya deniz kenarı ya yaylada ya da gölgede olacaksın. Dışarı çıkmayacaksın, insan nefes almakta güçlük çekiyor. Bulunduğum yerde duş, gölge, deniz var. Güneş altında gezmek insanı hasta eder" diye konuştu.

"Eve gitmeye çalışıyoruz"

Denizden eve giden Arda Gürkan, "Mükemmel şehir ama sıcağı çok kötü. Denizden geldik, arkadaşlar yandı bitti. Evimize gitmeye çalışıyoruz. Normalde Cumhuriyet Meydanı böyle boş olmaz. Sıcaktan dolayı kimse yok, durum kötü. Deniz bayağı güzeldi ama çıkışı zor. Eve gideceğiz, duş alıp klimanın altın yatarız. Yürümek bile zor bu havada" ifadelerin yer verdi.

Turizm sezonunun en hareketli günlerinin yaşandığı gözde turizm merkezi Antalya'da sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi. Kent merkezindeki sokak ve caddelerde özellikle gündüz saatlerinde sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kaçınmaya çalışan vatandaşlar sakinlik oluşturuyor. Sıcak havadan bunalan bazı yerli ve yabancı turistler serinleme umuduyla Lara ve Konyaaltı Sahili'ni tercih ederken, bazıları ise yeşil alanlar, çay bahçeleri, park ve gölgelik alanlarda vakit geçiriyor. Kentte vatandaşların yanı sıra sıcaktan bunalan hayvanların da gölge alanlarda ve fıskiyelerin altında yattığı, serinlemek için denize ve göletlere girdiği görülüyor. Dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise tedbir için şemsiye kullanıyor.

(İA-ŞG-Y)

Kaynak: İHA
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