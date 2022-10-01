Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü - Son Dakika
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Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü

01.10.2022 17:04

Son dönemde hava sıcaklıklarındaki dalgalı grafik dikkat çekerken, ekim ayının ilk gününde Antalya'da termometreler 45 dereceyi gördü. Aniden artan sıcaklık sonrası vatandaşlar soluğu sahil ve ağaç gölgelerinde aldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün geçtiğimiz hafta Antalya için hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceğini bildirmesinin ardından, turizm kentinde yazdan kalma bir gün yaşandı. Ekim ayının başında görülen bu artış vatandaşları hem şaşırttı hem bunalttı.

Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü

SICAKLIK ARTTI, SOKAKLAR BOŞALDI

Öğlen saatlerine doğru 40 dereceyi gösteren termometreler, saat 14.30'a kadar belirli zaman dilimlerinde artış göstererek 45 dereceye yükseldi. Sıcaktan bunalanlar denize girdi, bazıları da ağaç gölgelerine sığınırken, cadde ve sokaklarda boşluklar gözlendi. Kentte nem oranıysa yüzde 2 ila 15 arasında değişkenlik gösterdi.

Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü

"KIŞ GELDİ DİYORDUK AMA GELMEMİŞ"

Sıcaklık karşısında oldukça şaşırdığını belirten Ali Gülmez, "Ofisteyken bu sıcaklığı hissetmiyordum. Dışarı çıkınca şuan hissediyorum. Kış geldi diyorduk ama gelmemiş daha" dedi.

Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü
Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü
Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü
YORUMLAR (1)
  • Erdinc Yildiz: 13 metre kare çayocağı gelir vergisi açtılar Bursa yıldırm karldağ cad . basit usul kriterleri değişmiş küçük esnafıda bitirdiniz Allahın sopası yok sizin sizin vergi memurlarınz en alt tabakayı ezer Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü - Son Dakika
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