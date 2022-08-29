Terör örgütü PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği zanlı tutuklandı

29.08.2022 19:48
Terör örgütü PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği zanlı tutuklandı

Antalya'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Antalya'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Finike ilçesinde dün gözaltına alınan Ahmet K, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı olan Ahmet K'yi yakaladığı bildirilmişti.

Kayseri'den Antalya'ya geldikten sonra inşaatta çalışmaya başladığı tespit edilen şüphelinin, internet üzerinden verdiği sülfürik asit siparişini kargodan teslim aldığı, ifadesinde ise Suriye'de terörist faaliyetlerde bulunan "Devran-Rojhat" kod adlı örgüt mensubu ile de irtibata geçerek Antalya'nın muhtelif yerlerinde orman yangını çıkarma talimatı aldığını itiraf ettiği kaydedilmişti.

Bakanlıktan gönderilen açıklamada Ahmet K'nin, ifadesinde ayrıca örgüt mensubunun, kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video ve materyal gönderdiğini belirterek, yakalanmasaydı orman yakma eylemini gerçekleştireceğini söylediği bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü Antalya'da otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi Antalya'da otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi
Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Antalya, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:35 Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
19:29 Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:17 Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar
18:12 Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! İlk düdük çaldı
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:18 Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 19:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement