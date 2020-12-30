Antalya'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 2 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 2 gözaltı

Antalya'da terör örgütü PKK elebaşının ismini kullanarak vatandaşları tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da terör örgütü PKK elebaşının ismini kullanarak vatandaşları tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, terör örgütü elebaşının ismini kullanan 2 şüphelinin çevredekileri tehdit ettiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Parka gelen polis ekipleri M.F.S. ve N.T'yi gözaltına aldı. Alkollü oldukları belirlenen şüpheliler, ifade işlemleri için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği'ne götürüldü. "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Tehdit" suçlamalarıyla ifadeleri alınan şüpheliler, cumhuriyet savcılığının talimatı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde iddiaları kabul etmedikleri öğrenildi.

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