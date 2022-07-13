ANTALYA'DA TESİSLER VE SAHİLLER DOLU - Son Dakika
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ANTALYA'DA TESİSLER VE SAHİLLER DOLU

13.07.2022 14:27

KURBAN Bayramı'nda en çok uçak bileti satılan Antalya'da, 5 yıldızlı turizm tesislerinin tamamı doldu.

KURBAN Bayramı'nda en çok uçak bileti satılan Antalya'da, 5 yıldızlı turizm tesislerinin tamamı doldu. Tatilciler ile kent sakinleri, otellerin havuzları ve tema parkların yanı sıra Konyaaltı Plajı'nda sıcak havanın keyfini çıkardı.

Turizm kenti Antalya'da, 9 günlük tatilin 5'inci gününde de yoğunluk sürüyor. Özellikle Serik, Kemer, Kaş ve Alanya ilçelerindeki 5 yıldızlı turizm tesislerinin tamamı doldu. Tatilciler ile kent sakinleri, otellerin havuzları ve tema parkların yanı sıra Konyaaltı Plajı'nda sıcak havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü kentte yüzde 50'yi bulan nem nedeniyle parklar, mesire alanları ve ağaç gölgelikleri vatandaşların dinlenip, sıcaktan korunduğu alanlar oldu. Sahil bandında zaman zaman trafik kilitlenirken, sürücüler uzun süre park yeri aradı. Bu arada bayram boyunca Türkiye genelinde en çok uçak biletinin Antalya'ya satıldığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA TESİSLER VE SAHİLLER DOLU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANTALYA'DA TESİSLER VE SAHİLLER DOLU - Son Dakika
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