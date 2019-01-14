Son Dakika Haberleri: Antalya'da Tezhip Sergisi Açıldı

Antalya'da Tezhip Sergisi Açıldı

1 saat önce

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde tezhip sergisi açıldı.

Antalya'da Tezhip Sergisi Açıldı, System.String[]
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde tezhip sergisi açıldı.

Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'nde geçtiğimiz yıl 4 ay tezhip sanatı eğitimi alan 42 kursiyerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı, Vali Münir Karaloğlu'nun katılımı ile Antalya Güzel Sanatlar Galerisinde gerçekleştirildi.

Karaloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, geleneksel Türk İslam El Sanatlarının yaşatılması ve günümüze aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Sanatın, bir ferdin kendisini en iyi ifade edebildiği noktalardan birisi olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Geleneksel el sanatlarımız; tarihimizi, kültürümüzü, kimliğimizi ifade eden ve tüm bunları geçmişten geleceğe taşıyan önemli araçlardan birisidir. Dolayısıyla serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Sergiyi gezen Vali Karaloğlu, başarı belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi 2 hafta süreyle gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:54 Kaynak: AA

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