Son Dakika Haberleri: Antalya'da Thomas Cook iflasının ardından kriz masası oluşturuldu
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Antalya'da Thomas Cook iflasının ardından kriz masası oluşturuldu

38 dakika önce

Tur operatörü Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verilmesinin ardından, Antalya'da turistlerin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için kriz masası oluşturuldu.

Antalya'da Thomas Cook iflasının ardından kriz masası oluşturuldu, System.String[]

Tur operatörü Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verilmesinin ardından, Antalya'da turistlerin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için kriz masası oluşturuldu.


İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörü Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Konuya ilişkin Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ülkemize ve özellikle de Antalya'ya binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine, bu operatörle şehrimize gelen çok sayıda misafirimizin mağduriyet yaşama ihtimali doğmuştur. Muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması ve misafirlerimizin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için Antalya Valiliğimizce kriz merkezi oluşturulmuştur. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Turistik Otelciler Birliği (ALTİD) ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği (MATSOB) yetkililerinin de katılımıyla oluşturulan kriz merkezi, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği Bürosunda takipte olacak ve süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacaktır" denildi.


Thomas Cook operatörü ile ilişki içerisinde olan turizm işletmeleri ve şehre gelen misafirlerin durumlarının valilik tarafından titizlikle takip edildiği aktarıldı. - ANTALYA

Thomas Cook, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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