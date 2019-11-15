Son Dakika Haberleri: Antalya'da ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Antalya'da ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Harun Mustafa Öz'ün idaresindeki 07 LBB 91 plakalı ticari araç Manavgat-Akseki kara yolu Gençler mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet Koç'ın kullandığı 42 ZS 646 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Koç ve ticari araçta bulunan Güleser ve oğlu Mehmet Baki Doğan yaralandı.


Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Güleser Doğan hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:30 Kaynak: AA
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