Antalya'da Ticari Aracın Çarptığı Kadın Öldü
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
A.A. yönetimindeki 07 NZJ 62 plakalı ticari araç, Hasbahçe Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Sibel Sorguç'a çarptı. Kazada yaralanan Sorguç, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü A.A. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:00 Kaynak: AA
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