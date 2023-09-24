Antalya'da motosikletten fırlayan sürücü taksinin camında asılı kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı dönüş yapan ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü, taksi camından içeri girerek asılı kaldı. Motosiklet alev alınca takside asılı vaziyette olay yerinden uzaklaştırılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kaza anını kaydetti.

MOTOSİKLET, HATALI DÖNÜŞ YAPAN TAKSİYE ÇARPTI

Kaza, Side Mahallesi Cennetler mevkii 531. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafında müşteri indirdikten sonra dikkatsiz bir şekilde "U" dönüşü yapan Süleyman K.'nin kullandığı 07 J 0072 plakalı ticari taksiye, Caner Bahri'nin kullandığı 07 BKC 551 plakalı motosiklet çarptı.

TAKSİ CAMINDAN İÇERİ GİREREK ASILI KALDI

Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü taksinin camından içeri girerek asılı kalırken, yanmaya başlayan motosiklet ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Aracın camından çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ticari taksinin döndüğü sırada motosikletin çarpma anları, ardından sürücünün çarpmanın etkisiyle fırlayarak arka camdan içeriye girmesi ve motosikletin ise bir anda alev alması yer aldı.