Antalya'da motosikletten fırlayan sürücü taksinin camında asılı kaldı - Son Dakika

Antalya'da motosikletten fırlayan sürücü taksinin camında asılı kaldı

Son Güncelleme: 24.09.2023 18:33

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı dönüş yapan ticari taksiye motosiklet çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü taksinin camında asılı kaldı. Kaza anını güvenlik kameraları anbean kaydetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı dönüş yapan ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü, taksi camından içeri girerek asılı kaldı. Motosiklet alev alınca takside asılı vaziyette olay yerinden uzaklaştırılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kaza anını kaydetti.

Antalya'da Ticari Taksi ile Motosiklet Kaza Yaptı

MOTOSİKLET, HATALI DÖNÜŞ YAPAN TAKSİYE ÇARPTI

Kaza, Side Mahallesi Cennetler mevkii 531. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafında müşteri indirdikten sonra dikkatsiz bir şekilde "U" dönüşü yapan Süleyman K.'nin kullandığı 07 J 0072 plakalı ticari taksiye, Caner Bahri'nin kullandığı 07 BKC 551 plakalı motosiklet çarptı.

Antalya'da Ticari Taksi ile Motosiklet Kaza Yaptı

TAKSİ CAMINDAN İÇERİ GİREREK ASILI KALDI

Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü taksinin camından içeri girerek asılı kalırken, yanmaya başlayan motosiklet ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Aracın camından çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Ticari Taksi ile Motosiklet Kaza Yaptı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ticari taksinin döndüğü sırada motosikletin çarpma anları, ardından sürücünün çarpmanın etkisiyle fırlayarak arka camdan içeriye girmesi ve motosikletin ise bir anda alev alması yer aldı.

Antalya'da Ticari Taksi ile Motosiklet Kaza Yaptı
Antalya'da Ticari Taksi ile Motosiklet Kaza Yaptı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Antalya'da motosikletten fırlayan sürücü taksinin camında asılı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da motosikletten fırlayan sürücü taksinin camında asılı kaldı - Son Dakika
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