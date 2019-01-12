Son Dakika Haberleri: Antalya'da Ticari Taksilere Yönelik Denetim

Antalya'da Ticari Taksilere Yönelik Denetim

1 saat önce

Vatandaşların iyi hizmet almaları ve genel asayişi sağlamak amacıyla Antalya'da ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

Antalya'da Ticari Taksilere Yönelik Denetim, System.String[]
Vatandaşların iyi hizmet almaları ve genel asayişi sağlamak amacıyla Antalya'da ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. İl genelinde 501 taksi kontrol edilerek, 22 sürücüye emniyet kemeri takmaması nedeniyle işlem başlatıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayişi ve kamu düzenin sağlanması, aynı zamanda vatandaşların iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde 'ticari taksilere yönelik' denetim uygulaması yapıldı.

Antalya'da faaliyet gösteren ticari taksilere yönelik yapılan uygulamada 25 ekip, 56 personelin katılımıyla düzenlendi. 501 ticari taksinin kontrol edildiği uygulamada, 501 şahsın GBT kayıtları sorgulanarak, 1 ticari taksi trafikten men edildi.

Öte yandan 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 22 sürücüye ise emniyet kemeri takmamaktan dolayı işlem yapılarak, toplamda 2 bin 846 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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