Antalya'da Tır Bariyerlere Çarptı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyerlere çarparak duran tırdaki meyve ve sebze yola dağıldı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bariyerlere çarparak duran tırdaki meyve ve sebze yola dağıldı. Konaklı
Mahallesi'nde Antalya - Alanya D-400 kara yolunda Ahmet Çakır
'ın kullandığı 55 ABD
362 plakalı meyve-sebze yüklü tır, bariyerlere çarptı.
Tırdaki meyve ve sebzeler yola dağıldı. Kara yolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:02 Kaynak: AA
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