Son Dakika Haberleri: Antalya'da Tır Bariyerlere Çarptı

Antalya'da Tır Bariyerlere Çarptı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyerlere çarparak duran tırdaki meyve ve sebze yola dağıldı.

Antalya'da Tır Bariyerlere Çarptı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyerlere çarparak duran tırdaki meyve ve sebze yola dağıldı.

Konaklı Mahallesi'nde Antalya - Alanya D-400 kara yolunda Ahmet Çakır'ın kullandığı 55 ABD 362 plakalı meyve-sebze yüklü tır, bariyerlere çarptı.

Tırdaki meyve ve sebzeler yola dağıldı. Kara yolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Ahmet Çakır, Alanya, Antalya, Güncel
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