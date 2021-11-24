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Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

24.11.2021 08:08

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat yönünden Akseki yönüne giden Abdulfettah Aktaş (52) idaresindeki 31 AJ 671 plakalı tır, Akseki'ye bağlı Taşlıca Mahallesi Gökçebel Mevkii'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tır uçurumda bulunan ormanlık alanda ağaçlara çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler sürücüyü yaralı olarak buldular. 112 sağlık ekiplerinin yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Tırın dorsesinde herhangi bir yük bulunmadığı bildirilirken, tırda maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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