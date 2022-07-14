Son dakika haberi: Antalya'da tır ve kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Antalya'da tır ve kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

14.07.2022 15:14

Son dakika haberine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Bucak yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen tır ve kamyonun çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Yaralı için hava ambulansının gelmesi beklenirken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

(Adem Durmaz/İHA)

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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Antalya'da tır ve kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Antalya'da tır ve kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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