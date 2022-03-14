Antalya'da tırın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Hastane dönüşü halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Kurt'a (69), D-400 kara yolu Yukarı Kocayatak Kavşağı'nda, Cuma Ö'nün kullandığı 34 EK 3243 plakalı tır çarptı.
Tır sürücüsü kaza yerinde durmayarak yoluna devam etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kurt'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sürücü Cuma Ö, Serik'teki polis merkezine giderek teslim oldu.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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